सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन का होगा CAG ऑडिट, MHA की सिफारिश पर कथित गड़बड़ियों की होगी जांच

सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन का होगा CAG ऑडिट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में कथित तौर अनियमितताओं की कैग स्पेशल ऑडिट करेगा। गृह मंत्रालय ने कथित गड़बड़ी की स्पेशल कैग ऑडिट करने की सिफारिश की थी। सीएजी बंगले के रेनोवेशन में कथित तौर पर गड़बड़ी की हर पहलू से जांच करेगा। आवास के नवीनीकरण में गड़बड़ी का आरोप बता दें कि दिल्ली के सीएम के आवास के रेनोवेशन पर खर्चे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए थे। भाजपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण में करोड़ों रुपये खर्च किए गए। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार पर भाजपा ने नवीनीकरण में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। 171 करोड़ रुपये खर्च हुए- कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बंगले के रेनोवेशन में कुल 45 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के महल पर 45 करोड़ नहीं, बल्कि जनता का 171 करोड़ रुपये खर्च हुए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था कि दिल्ली की जनता का 171 करोड़ रुपये का खर्चा कोविड के समय में, जब दिल्ली के लोग आक्सीजन के लिए तरस रहे थे, हॉस्पिटल को और बेड को तरस रहे थे। यह खर्चा उस समय हुआ, जब गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे।

