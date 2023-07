छोटे बच्चे अक्सर कुछ भी उठाकर मुंह में निगल लेते हैं। बच्चों के लिए ऐसी आदत खतरनाक भी साबित हो सकती है। ऐसा ही एक मामला आया है आरएमएल अस्पताल में जहां चार वर्ष की बच्ची के पेट से डाक्टरों ने बालों का गुच्छा निकाला। डॉक्टर कहते हैं कि माता पिता और अभिभावकों को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ताकि बच्चे कुछ निगलने न पाएं।

दिल्ली के RML अस्पताल में चार वर्ष की लड़की के पेट से निकला बाल का गुच्छा

