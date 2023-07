बृजभूषण यौन शोषण मामले में हुई सुनवाई, पुलिस ने बताया- FSL रिपोर्ट है पेंडिंग, 7 जुलाई को अगली सुनवाई

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि एफएसएल जल्द रिपोर्ट आ जाए। पुलिस ने कोर्ट से सीडीआर रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की है। रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा आरोपपत्र 1500 पेज की है लिहाजा पढ़ने में समय लग रहा है।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में हुई सुनवाई।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिला आरोपपत्र पर शनिवार को सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा इस मामले में कुछ लोगों को विदेश में नोटिस भेजा है, जिसका जवाब आना बाकी है। अभी इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आनी है, कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। दिल्ली पुलिस ने कहा इस मामले में पूरक आरोपपत्र भविष्य में दाखिल किया जा सकता है, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा FSL रिपोर्ट इस मामले में केस से जुड़ा जल्द दाखिल करें। दिल्ली पुलिस ने कहा उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए। पुलिस ने कोर्ट से सीडीआर रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की है। रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, आरोपपत्र 1500 पेज की है लिहाजा पढ़ने में समय लग रहा है।

Edited By: Pooja Tripathi