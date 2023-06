बृजभूषण सिंह मामले में 1 जुलाई को होगी सुनवाई, आरोपपत्र पर संज्ञान लेगा राउज एवेन्यू कोर्ट

Brij Bhushan Sharan Singh case दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोपपत्र पर बहस होगी। इसके बाद ही कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान लेगा। भाजपा नेता और WFI के पूर्व अघ्यक्ष के खिलाफ छह महिला पहलवानों और अन्य महिला पहलवान ने यौन शोषण की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में 1 जुलाई को बहस होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोपपत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान लेगा। भाजपा नेता और WFI के पूर्व अघ्यक्ष के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। जांच की निगरानी वाली याचिका को कोई औचित्य नहीं: कोर्ट पहलवनों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग थी। अब महिला पहलवानों की इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस अदालत ने कहा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं। कोर्ट ने पहलवनों के वकील से यह भी कहा, अगर आपको लगता हैं कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।

