आतिशी का आरोप- भाजपा दिल्ली में लाना चाहती है राष्ट्रपति शासन, AAP सरकार को गिराने की रची जा रही साजिश

आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार गिराई जाती है तो दिल्लीवासी आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को शून्य सीटें देकर इसका करारा जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी (आप) सभी 70 सीटें जीतेगी।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "BJP has just one job - toppling elected governments. Wherever the BJP doesn't win, it tries to poach MLAs and form a government through the back door. They attempted the same in BJP but could not succeed. They could not… https://t.co/ivqZa0tBQq pic.twitter.com/P8BJFBIT5g