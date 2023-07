Delhi Floods: भाजपा का बड़ा आरोप, बाढ़ संकट में भी धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही दिल्ली सरकार

Delhi Politics दिल्ली में बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोगों का घर यमुना की बाढ़ में डूब गया है। इससे उनके घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मदद करने के लिए सरकार के साथ ही समाज के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

भाजपा का आरोप, दिल्ली में बाढ़ संकट में भी धर्म के नाम पर भेदभाव

HighLights दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने लगाया है आरोप मटिया महल में हिंदू क्षेत्र में टैंकर से जल की आपूर्ति में हो रहा है भेदभाव दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल का संकट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत शिविरों में रहने को मजबूर लोगों का घर यमुना की बाढ़ में डूब गया है। जिससे घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। शिविरों में रह रहे लोगों को मदद करने के लिए सरकार के साथ ही समाज के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं इस बीच, भाजपा ने दिल्ली सरकार पर सहायता के नाम पर हिंदू-मुस्लिम में भेदभाव का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के अनुसार जब सभी दिल्लीवासी जल संकट झेल रहे हैं, ऐसे समय में मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने अपनी विधानसभा के मिंटो रोड, सीताराम बाजार, कूंचा पाती राम, लाल दरवाजा, चूड़ीवालान आदि के अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के साथ ही वैश्य समाज और सरकारी कर्मी वर्गों के लोगों को पानी टैंकर तक नहीं दिए। जबकि मटिया महल, तुर्कमान गेट, पुराना दरियागंज में खूब पानी बोरिंग लाइन एवं टैंकरों से दिया गया। कई जल संयंत्र बंद ज्ञात हो कि बाढ़ के पानी के चलते दिल्ली के कई जल संयंत्र बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल का संकट गहरा गया है। टैंकरों के माध्यम से विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस आरोपों को लेकर विधायक शोएब इकबाल से संपर्क का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाया।

