Delhi: लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज, अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकजुटता की तैयारी जोर पकड़ने लगी है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) आज रविवार को राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात करने पहुंचे हैं।

#WATCH | Bihar CM & JD(U) leader Nitish Kumar arrives at the Civil Lines residence of Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/BUekK4HSlg

यह मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की इस मुलाकात से विपक्षी एकजुटता की मजबूती का संकेत मिलेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद शनिवार को बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे हैं। चर्चा है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार आज दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की पहल की खूब सराहना हुई। नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को ही पटना से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका ने नीतीश कुमार का अभिवादन किया।

