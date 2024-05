Delhi Lok Sabha Chunav 2024: आतिशी का बड़ा आरोप, एलजी ने दिल्ली पुलिस को दिए वोटिंग धीमी करने के निर्देश

ये भी पढ़ें-

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 65 कंपनी यानी 6500 अर्द्ध सैनिकों को तैनात किया गया है। अर्द्ध सैनिक बलों में सीआरपीएफ, एसएसबी, मेघालय आर्म्ड फोर्स, मध्य प्रदेश आर्म्ड फोर्स, मिजोरम आर्म्ड फोर्स, बंगाल आर्म्ड फोर्स व नागालैंड आर्म्ड फोर्स के जवान शामिल हैं। इनमें 51 कंपनी अर्द्ध सैनिक बलों की 25 मई की रात तक ही ड्यूटी रहेगी।

अगले दिन 26 मई से चार जून तक के लिए 14 कंपनी अन्य अर्द्ध सैनिक बलों की ड्यूटी रहेगी। इनमें दो-दो कंपनी अर्द्ध सैनिक बलों की सभी सातों मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगी। इसके साथ ही 19 हजार होमगार्ड को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है।

#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi says, "We have received official information that last evening, LG had called a meeting of Delhi Police officials and instructions were given to Delhi Police that all the areas which are stronghold of INDIA alliance, voting should be… pic.twitter.com/AMSmdclvJE