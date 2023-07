दिल्ली में बाढ़ पर AAP-BJP में रार के बीच आया असम के CM का बयान, कहा- दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होता

राजधानी दिल्ली में बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा (BJP) में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा हमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान से भी पानी मिलता है लेकिन हम पानी के लिए उनकी आलोचना नहीं करते क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है

दिल्ली में असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा।

नई दिल्ली, एएनआई। राजधानी दिल्ली में बाढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा (BJP) में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं कई बयान देख रहा हूं कि पानी हरियाणा और यूपी से आ रहा है, हमें अरुणाचल प्रदेश और भूटान से भी पानी मिलता है लेकिन हम पानी के लिए उनकी आलोचना नहीं करते क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है और हमें एक वैज्ञानिक समाधान स्थापित करना होगा। इसके लिए दूसरे राज्य की सरकार को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, यह आपकी समस्या है और आपको इसे स्वयं ही हल करना होगा

