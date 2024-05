Arvind Kejriwal News: अंतरिम जमानत मिलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे केजरीवाल, अब लगाई ये गुहार

समाचार एजेंसी एएनआई ने आम आदमी पार्टी के हवाले से बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को PET-CT स्कैन और अन्य टेस्ट से गुजरना होगा। इसलिए सीएम केजरीवाल ने जांच कराने के लिए 7 दिन का समय मांगा है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अरविंद केजरीवाल एक जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। साथ ही उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो। अब दो जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने दो घंटे की पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को उनके आवास से 21 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत पर थे।

Delhi CM Arvind Kejriwal files a petition in the Supreme Court, seeking an extension of his interim bail by 7 days. Delhi CM Kejriwal has to undergo PET-CT scan and other tests. Kejriwal asked for 7 days to get the investigation done: Aam Aadmi Party