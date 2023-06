नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज की पहली बैठक में शामिल हुए CM केजरीवाल, कहा- केंद्र साजिश के तहत लाई अध्यादेश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली में आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज की पहली बैठक हुई है। इस बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा केंद्र ने साजिश के तहत अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ऊपर अफसर बैठा दिए हैं।

सीएम आगे बोले, अब सरकार अफसरों के तहत काम करेगी। ऐसे कैसे चलेगा। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी उस पर मुख्य सचिव फैसला लेंगे।

वह आगे बोले, 15 दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई, वे एक अधिकारी को निलंबित करना चाहते थे, मैंने कुछ जानकारी मांगी और फाइल लौटी थी, मगर फाइल वापस नहीं आई।

समिति में शामिल दो अधिकारियों ने लिख दिया कि 3 सदस्यों में से दो सहमत हैं और फाइल एलजी के पास भेज दी गई और एलजी ने उस पर फैसला ले लिया। केजरीवाल ने पूछा, मुझे फैसले से अलग कर दिया गया, ऐसे कैसे चलेगा?

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal speaks on Centre's Ordianance against Delhi Govt; says, "...They gave power to the Chief Secretary to decide if the decision taken by the Cabinet is correct. He will then make recommendations to the LG who can overrule any decision of the… pic.twitter.com/nT1nSGSI8Z— ANI (@ANI) June 20, 2023