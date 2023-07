Delhi News: कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में वार्षिक उत्सव का आयोजन, छात्राओं की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के एनसीडब्ल्यू ईबी केंद्र के द्वारा कॉलेज परिसर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान उनकी एनर्जी देखते ही बनती थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डा. इंद्रजीत डागर ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया एनसी वेब की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।

नई दिल्ली, जेएनएन। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के एनसीडब्ल्यू ईबी केंद्र के द्वारा कॉलेज परिसर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान उनकी एनर्जी देखते ही बनती थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डा. इंद्रजीत डागर ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया। उसके बाद एनसी वेब की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई तथा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से एनसीडब्ल्यूईबी के सह प्रभारी डॉ अनुराग अग्निहोत्री जी ने स्वागत उद्बोधन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दैनिक जागरण के डिजिटल संपादक कमलेश रघुवंशी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ मनु कटारिया सम्मानित अतिथि थे। डॉ मनु कटारिया ने नारीवाद का एक स्वदेशी पक्ष पेश किया और यह सुनिश्चित किया कि छात्र राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की अनिवार्यता को समझें। प्रिंसिपल डॉ इंद्रजीत डागर ने छात्रों को सफल जीवन के लिए तीन मंत्र अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन और लक्ष्य प्रबंधन से अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुख्य अतिथि कमलेश रघुवंशी ने डिजिटल इंडिया को लेकर अपने विचारों से रूबरू कराया। उन्होंने डिजिटल प्रभुत्व के युग में समाज के सामने आ रहे अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छात्र दुर्भावना से दूर रहें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग करें। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद कई नृत्य और गायन प्रस्तुतियां हुईं। कलाकारों ने अपने सशक्त प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोपहर के भोजन के बाद वाद-विवाद और रंगोली जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2020-2023 के निवर्तमान छात्रों को विदाई देने के साथ दिन का समापन हुआ। कार्यक्रम का सफल आयोजन शिक्षक प्रभारी डॉ अनुराग अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रोफेसरों की टीम द्वारा किया गया था।

