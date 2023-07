Delhi Court Firing Video: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग, वकीलों के बीच बहस के बाद हुई गोलीबारी

Delhi Firing News दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में बुधवार को एक फायरिंग की घटना सामने आई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर वकीलों के बीच बहस हो गई थी जिसके बाद यह वारदात हुई है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है।

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग, वकीलों के बीच बहस के बाद हुई वारदात

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में बुधवार को फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर वकीलों के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद यह वारदात हुई है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, गोलीबारी की ये घटना बुधवार दोपहर 01:35 पर हुई है। सूचना पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पता चला कि पदाधिकारियों सहित वकीलों के समूह के दो समूहों ने कथित तौर पर हवा में फायरिंग की थी और हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के बाहर फायरिंग घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर वकीलों के बीच हुई बहस के चलते हुई फायरिंग pic.twitter.com/xVxKgsXhP9— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) July 5, 2023

Edited By: Abhishek Tiwari