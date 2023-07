आरोपितों को पकड़ने के लिए अमन विहार थाने के एसआइ अनिल अरविंद एएसआइ जसविंदर जून हेड कांस्टेबल नरेंद्र और कांस्टेबल विकास को जिम्मा सौंपा गया। टीम ने रामा विहार मैदान के पास जाल बिछाकर तीनों को दबोच लिया।जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे दो देसी पिस्टल तीन कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि वह चीता गिरोह के लिए काम करते हैं।

Delhi Crime: अमन विहार पुलिस ने चीता गिरोह के तीन गुर्गों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। अमन विहार थाना पुलिस ने चीता गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान लाडपुर के अमन डबास उर्फ सुखा, तरुण डबास व नवीन उर्फ चाचूका के रूप में हुई है। आरोपित पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उनके पास से दो देसी पिस्टल, तीन कारतूस, चाकू व कार बरामद की गई है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त गुरइकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि आपरेशन पराक्रम के तहत वाहन चोरी, झपटमारी व जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए टीम बनाई गई है। इसके तहत रविवार को अमन विहार थाना पुलिस कर्मियों को पता लगा कि तीनों आरोपित इलाके में आने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को दबोचा आरोपितों को पकड़ने के लिए अमन विहार थाने के एसआइ अनिल, अरविंद, एएसआइ जसविंदर जून, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और कांस्टेबल विकास को जिम्मा सौंपा गया। टीम ने रामा विहार मैदान के पास जाल बिछाकर तीनों को दबोच लिया।जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे दो देसी पिस्टल, तीन कारतूस बरामद हुए। उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि वह चीता गिरोह के लिए काम करते हैं और अपने हैंडलर से निर्देश मिलने पर अपराध करते हैं। पुलिस पता लगाने की कोशिशि कर रही है कि आरोपित हथियार कहां से लेकर आए।

Edited By: Abhishek Tiwari