Delhi Flood: दिल्ली में 17-18 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, सिर्फ इन बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए हैं निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूल दो दिन और बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने सोमवार और मंगलवार (17-18 जुलाई) के लिए सरकारी सरकार से सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलो को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि बाढ़ को देखते हुए यमुना नदी से लगे इलाकों के स्कूलों में राहत शिविर चलते रहने की संभावना है। इसके चलते स्कूल बंद रहेंगे।

दिल्ली में 17-18 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, सिर्फ इन बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए हैं निर्देश

नई दिल्ली, एएनआई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ प्रभावित जिलों में स्कूल दो दिन और बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने सोमवार और मंगलवार (17-18 जुलाई) के लिए सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलो को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि बाढ़ को देखते हुए यमुना नदी से लगे इलाकों के स्कूलों में राहत शिविर चलते रहने की संभावना है। इसके चलते स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश प्रभावित जिलों - पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम-ए, उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व के लिए है। 13 जुलाई को भी स्कूल बंद रखने के दिए थे निर्देश इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 13 जुलाई की सुबह भी सरकारी और प्राइवट स्कूलों को रविवार (16 जुलाई 2023) तक बंद रखने के लिए निर्देश जारी किए थे। हालांकि बाद में जारी निर्देश सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी के सिर्फ उन इलाकों के लिए थे, जहां पर पानी भर रहा था। बता दें देश भर के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार और भारी बारिश के चलते दिल्ली में पिछले चार दशकों में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। इसे लेकर राज्य सरकार ने इस सप्ताह की शुरूआत में सभी स्कूलों को 10 जुलाई को बंद रखने के आदेश दिए थे। इसके अगले दिन यानी मंगलवार, 11 जुलाई को नर्सरी से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को बंद रखा गया था।

Edited By: Geetarjun