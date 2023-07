Schools Closed: दिल्ली में 11 जुलाई को भी 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, MCD के सभी विद्यालयों की छुट्टी

दिल्ली नगर निगम (MCD) के स्कूल सभी 11 जुलाई को भी बंद रहेंगे। एमसीडी के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया कि भारी बारिश को देखते हुए एमसीडी स्कूल एमसीडी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों का मंगलवार को भी अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार के निर्देश पर सोमवार (10 जुलाई) को भी दिल्ली के सभी निजी सरकारी और एमसीडी स्कूल बंद थे।

दिल्ली में 11 जुलाई को 5वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, MCD के भी सभी स्कूलों की छुट्टी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार को मूसलधार वर्षा के अनुमान के चलते शिक्षा निदेशालय और नगर निगम के नर्सरी से पांचवीं के विद्यार्थियों के स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों को बंद की सूचना के बारे में जानकारी देने को कहा है। वहीं, छठीं से 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। प्रधानाचार्यों और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को वर्षा के चलते स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा है। वहीं, निगम के शिक्षा विभाग ने मंगलवार को केवल शिक्षकों को स्कूल आने को कहा है। सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने को कहा दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया कि मंगलवार को सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे। आदेश में छुट्टी की जानकारी बच्चों तक पहुंचाने को भी कहा गया है। निदेशालय ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश में कहा गया है कि कक्षा छह के बाद के सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए स्कूल खुले रहेंगे।

