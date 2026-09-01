एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों पर सीएक्यूएम का शिकंजा, 121 जगहों पर हुई कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की टास्क फाेर्स ने आठ से 23 अगस्त के बीच की गई 121 जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयों की समीक्षा की।



सीएक्यूएम के 138वें प्रवर्तन कार्यबल की बैठक में बताया गया कि उड़न दस्तों ने निर्माण व विध्वंस स्थलों पर 10, औद्योगिक क्षेत्रों में 56 और डीजल जनरेटर सेट से संबंधित 20 निरीक्षण किए। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी जांच की गई।

पांच मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की भी सिफारिश जांच में सामने आए उल्लंघनों के आधार पर चार निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं को बंद करने, 17 डीजल जनरेटर सेट सील करने और सात मामलों में अनुपालन आदेश जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं पांच मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की भी सिफारिश की गई है।



आयोग ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रवर्तन व्यवस्था और मजबूत करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सीएक्यूएम ने कहा कि एनसीआर में वायु प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश के लिए नियमों के उल्लंघन पर लगातार और कड़ी कार्रवाई जरूरी है।