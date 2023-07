राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने छह जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया था। इसमें पूर्वी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी-ए उत्तरी मध्य और दक्षिण-पूर्वी जिले के स्कूलों को 17 और 18 जुलाई के लिए बंद किया है। हालांकि अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन क‌ई इलाकों से जलनिकासी हो गई है।

Delhi Schools: दिल्ली में बुधवार से खुलेंगे सभी स्कूल, अभी बाढ़ के चलते बंद हैं छह जिलों के स्कूल

Your browser does not support the audio element.

HighLights अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना कुछ स्कूलों में बनाया गया है बाढ़ राहत आश्रय केंद्र निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद स्कूलों को किया गया था बंद

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने छह जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया था। इसमें पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी-ए, उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी जिले के स्कूलों को 17 और 18 जुलाई के लिए बंद किया है। हालांकि, अभी भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन क‌ई इलाकों से जलनिकासी हो गई है। शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक विकास कालिया ने बताया कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब स्थितियों को देखते हुए सभी निजी, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 19 जुलाई से खोल दिया जाएगा। जो स्कूल अभी बंद हैं उनमें से कुछ में बाढ़ राहत आश्रय केंद्र बनाया गया है।‌ ये अस्थायी कैंप भी 18 जुलाई तक ही स्कूलों में लगेगा। इसके बाद स्कूलों को पहले की तरह ही संचालित किया जाएगा। जो स्कूल बंद हैं उनमें जहां संभव हो वहां फिलहाल आनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

Edited By: Abhishek Tiwari