दंगल गर्ल जायरा के साथ फ्लाइट में शारीरिक उत्पीड़न, रोते-रोते VIDEO में बताई आपबीती

जायरा ने बताया कि मेरे पीछे बैठा एक अधेड़ उम्र का शख्स कम लाइट का फायदा उठा रहा है। वो अपने पैरों से मेरी गर्दन और पीठ को रगड़ रहा है

नई दिल्‍ली [ जेएनएन ] । दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार गर्ल जायरा वसीम के साथ विमान में शारीरिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जायरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में फ्लाइट में शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया है। जायरा का आरोप है कि विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में उनके ठीक पीछे बैठे शख्स ने उनके साथ गलत हरकत की।

वीडियो वायरल होने के बाद एयरलाइंस प्रबंधन ने जायरा और उनके मां से फोन पर संपर्क किया। एयरलाइंस अधिकारियों ने पूछा कि क्‍या अाप मामला दर्ज कराना चाहती है तो जायरा ने इससे इंकार कर दिया। उधर, मामला संज्ञान में आते ही मुबंई पुलिस जायरा को होटल में खोज रही है। इस बीच महिला आयोग ने इस मामले में सख्‍त कदम उठाते हुए एयरलाइन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने आरोपी का पूरा विवरण मांगा है।

@airvistara check the instagram account of @ZairaWasimmm what the hell is this... We Need Answer pic.twitter.com/hH65zryyed — Zaira wasim (@Zaira_Wasim) December 9, 2017

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दंगल गर्ल के साथ यह घटना किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक विमान में घटित हुई, जब वे दिल्ली से मुंबई जा रही थीं।

इंस्टाग्राम पर अपलोड एक वीडियो में जायरा ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि विस्तारा की फ्लाइट में मैं दिल्ली से मुंबई जा रही थीं। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जायरा ने लिखा- मेरे पीछे बैठा एक अधेड़ उम्र का शख्स कम लाइट का फायदा उठा रहा है। वो अपने पैरों से मेरी गर्दन और पीठ को रगड़ रहा है।

पहले जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने फ्लाइट टर्बुलेंस की बात कही, लेकिन बाद में फिर वो इस तरह की हरकत कर रहा है। मैंने कोशिश की कि इस बात का एक वीडियो बना लूं, लेकिन लाइट कम होने की वजह से ये हो न सका।





उधर, इस मामले में विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि मामले से जुड़ी रिपोर्ट देखी है। मामले की जांच की जा रही है और एयरलाइंस उनके साथ है तथा उनकी पूरी मदद की जाएगी।