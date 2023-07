राजस्थान में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में ABVP का प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में छात्र घायल

जोधपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में बीकानेर भवन पर राजस्थान सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। इसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 49 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

जोधपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में ABVP का प्रदर्शन

Your browser does not support the audio element.

HighLights 49 छात्र हिरासत में लिए गए मामले में तीन युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जोधपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में बीकानेर भवन पर राजस्थान सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपितों को कोठरतम दंड दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। 49 छात्र हिरासत में लिए गए इसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 49 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया है। तीन दिन पहले जोधपुर में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। वारदात जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर में की गई। मामले में तीन युवक गिरफ्तार मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपितों में से एक युवक ने अभाविप के टिकट पर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ा था। हालांकि, अभाविप ने इससे इनकार किया है। परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष सिंह ने कहा कि आरोपितों का अभाविप से कभी संपर्क नहीं रहा है। चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस की राजस्थान सरकार अभाविप को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।उनके असल चेहरे को सामने लाने के लिए अभाविप ने सोमवार को प्रदर्शन किया है। अभाविप दिल्ली की छात्रा प्रमुख शिवांगी खरवाल ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छात्राओं के साथ निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। गहलोत सरकार इन अपराधों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की जगह राजनीतिक लीपापोती करने में जुटी हुई है। यह अत्यंत शर्मनाक है। गहलोत सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करने में पूरी तरह असफल रही है। अभाविप जोधपुर गैंगरेप घटना में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।

Edited By: Shyamji Tiwari