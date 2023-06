'दिल्ली-पंजाब में अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस तो.... ' विपक्षी एकता की कवायद के बीच APP का ऑफर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार के कहा कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है तो हम एमपी और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बोलते हुए कहा कि 2015 में दिल्ली में कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई और 2020 में भी कांग्रेस की सीट नहीं आईं। वह तब भी यहां चुनाव लड़ते हैं वो कह दें कि हम पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी कह देंगे कि हम एमपी और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे।

#WATCH | Delhi: If Congress says they will not fight elections in Delhi-Punjab, then we will also say we will not fight elections in MP-Rajasthan: AAP leader & Delhi Health Minister Saurabh Bhardwaj (15.06) pic.twitter.com/cNLn26wzkT