Parineeti-Raghav Engagement: सगाई के बाद पहली बार साथ दिखे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, देखें VIDEO

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने शुक्रवार को दिल्ली में सगाई कर ली। दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इंगेजमेंट (सगाई) की फोटो शेयर भी की हैं। सगाई के बाद पहली बार दोनों एक साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए।

दोनों ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई की है। इस दौरान सगाई समारोह में कई राजनेता भी पहुंचे। सगाई के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, (Everything I prayed for...I said yes! 💍) हर वो चीज जिसके लिए मैंने दुआ की...मैने हां कह दिया।

प्रियंका चोपड़ा ने दी बधाई

परिणीति की चचेरी बहन और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर सगाई की तस्वीरें शेयर कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, तिशा और राघव को बधाई। शादी का इंतजार नहीं कर सकती! आप दोनों और परिवारों के लिए बहुत खुश हूं। परिवार के साथ मिलना बहुत मजेदार है।

अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को बधाई देते हुए ट्वीट किया, जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत पर आप दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों को हमेशा खुश रखें। भगवान की बनाई आपकी ये खूबसूरत जोड़ी सदा बनी रहे।

ये मेहमान पहुंचे

सगाई समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी पहुंचे थे। साथ ही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, कपिल सिब्बल, आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, राजीव शुक्ला, मेघालय के मुख्यमंत्री सीके संगम, आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पहुंचे थे।