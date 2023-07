Arvind Kejriwal News दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2022-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया?

ED की कार्रवाई पर भड़के कई AAP नेता, केजरीवाल बोले- प्रधानमंत्री जी आपने सिसोदिया को बदनाम करना चालू कर दिया

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2022-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी, जब आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने ईडी के जरिए मनीष को बदनाम करना चालू कर दिया? उन्होंने कहा कि आपकी ईडी शाम से टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने असल में जो संपत्ति जब्त की है, उसके कागजात भी हैं। टोटल 80 लाख की संपत्ति जब्त की है, वो भी 2018 के पहले की, तब आबकारी नीति बनी ही नहीं थी। पूरी संपत्ति एक नंबर की है। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, जब भारत जैसे महान देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो इस तरह खुले आम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। असली भ्रष्टाचारी कौन हैं, ये आप भी जानते हैं। हिम्मत है तो उन्हें पकड़ कर दिखाइए। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया के बारे में बीजेपी और पीएम मोदी द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि सिसोदिया की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है, लेकिन ईडी के आदेश के मुताबिक, सिसोदिया का केवल एक बैंक खाता और दो फ्लैट कुर्क किए गए हैं। आदेश के अनुसार, उस विशेष बैंक खाते का शेष 11.5 लाख रुपये है और दो फ्लैटों में से एक फ्लैट 2005 में खरीदा गया था और इसकी कीमत केवल 5,07,000 रुपये है। दूसरा फ्लैट 2018 में खरीदा गया था और इसकी कीमत 65 लाख रुपये है। आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के साथ-साथ कई अन्य कारोबारियों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ईडी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। अगर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें से कुछ तो संपत्तियां मनीष सिसोदिया के पास होनी चाहिए। ईडी ने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनका उल्लेख मनीष सिसोदिया ने 2020 के चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में किया था। ईडी के लिए यह खबर चलाना बहुत शर्मनाक है।

Edited By: Geetarjun