Atishi Hunger Strike: पानी के लिए अनशन पर बैठीं आतिशी की तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल 36 पर आया; LNJP अस्पताल में भर्ती

अनशन के दूसरे दिन से ही उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिरने लगा था। उनका वजन भी कम हो गया है। सोमवार को लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि आधी रात को उनका बल्ड शुगर गिरकर 43 और सुबह तीन बजे 36 तक गिर गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें भर्ती करने की सलाह दी।

Her blood sugar level dropped to 43 at midnight and to 36 at 3 AM, after which LNJP Hospital doctors advised immediate hospitalization. She has not eaten anything for the last five days and is on an indefinite hunger strike… pic.twitter.com/nl5iTfnwnT— AAP (@AamAadmiParty) June 24, 2024