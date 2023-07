Politics News आम आदमी पार्टी (AAP) ने बताया कि कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक के लिए आमंत्रित किया है जो बैंगलुरु में होने वाली है। पार्टी का कहना है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने पटना बैठक में सबके सामने कहा था कि संसद सत्र से 15 दिन पहले वे दिल्ली की जनता के पक्ष में अध्यादेश के विरोध की घोषणा करेंगे।

AAP ने कहा- 20 जुलाई से संसद सत्र, कांग्रेस आध्यादेश पर बता दे अपना स्टैंड

नई दिल्ली, एएनआई। आम आदमी पार्टी (AAP) ने बताया कि कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जो बैंगलुरु में होने वाली है। पार्टी का कहना है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने पटना बैठक में सबके सामने कहा था कि संसद सत्र से 15 दिन पहले वे दिल्ली की जनता के पक्ष में अध्यादेश के विरोध की घोषणा करेंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस जल्द ही अध्यादेश के खिलाफ अपने विरोध की घोषणा करेगी, क्योंकि संसद सत्र 20 जुलाई से है।

