लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने गोवा के संगठन को किया भंग, प्रदेश अध्यक्ष के पद को रखा बरकरार

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर गोवा में वर्तमान संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने लोकसाभा चुनाव से पहले गोवा में नए संगठनात्मक ढांचा बनाने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी जल्द ही गोवा के नए संगठन की घोषणा करेगी।

Aam Aadmi Party (AAP) dissolves the present organisation in Goa with immediate effect, except for the position of State President. The new organisational structure will be announced soon. pic.twitter.com/mpi1sTiWeh