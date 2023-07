आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर झूठ प्रचारित करने का आरोप लगाया। आप ने कहा है कि भाजपा आप नेताओं को बदनाम कर रही है और दिल्ली के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पटरी से उतार रही है। आप नेता ने भाजपा पर युवा पेशेवरों को अपमानित करने का आरोप लगाया है।

भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी AAP, गलत सूचना फैलाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर झूठ प्रचारित करने का आरोप लगाया। आप ने कहा है कि भाजपा आप नेताओं को बदनाम कर रही है और दिल्ली के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पटरी से उतार रही है। आप के वरिष्ठ विधायक एवं विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेसवार्ता कर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बारे में पहले ही भाजपा को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने एलजी के आदेश पर बर्खास्त किए गए युवा पेशेवरों को भाजपा द्वारा अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इसे नहीं भूलेंगे और आप इस मामले को कानूनी तौर पर आगे बढ़ा रही है। गलत सूचना फैलाने के आरोप पर भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। दिल्ली को डुबाने के पीछे BJP का हाथ सामने आने पर दिल्लीवालों में भारी गुस्सा। BJP MP @ManojTiwariMP क्षेत्र की स्थिति ठीक होने के बाद Photo खिंचवाने और Credit लेने के लिए Timarpur पहुंचे तो लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया।pic.twitter.com/PGcnwQXKXz— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) July 15, 2023

