Delhi Accident: वसंत कुंज में दो ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक चालक घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

दक्षिणी दिल्ली, जागरण संवाददाता। वसंत कुंज नार्थ थाना इलाके में दो ट्रकों को टक्कर में एक ट्रक का चालक घायल हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पेट्रोलिंग टीम ने ट्रक के बीच फंसे एक चालक को बाहर निकालकर एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया है। घायल ट्रक चालक की पहचान प्रयागराज के बिलवानिया गांव के सुरेंद्र (47) के रूप में हुई है। बुधवार तड़के 3.20 बजे वसंत कुंज नार्थ थाने की पेट्रोलिंग टीम को एनएच-8 पर महिपालपुर फ्लाईओवर से पहले 24x7 आउटलेट के पास दो दुर्घटनाग्रस्त ट्रक दिखे। पास से जाकर देखने पर पता चला कि एक ट्रक चालक के पैर ट्रक की सीट और सामने के हिस्से के बीच फंसे हुए थे और वह हिलने में असमर्थ था। पुलिस ने तुरंत ट्रक के अगले हिस्से पर कपड़ा बांधा और उसे बाहर की ओर खींचकर ड्राइवर को बचाया। ड्राइवर को इलाज के लिए एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

Edited By: Abhishek Tiwari