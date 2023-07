दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान में लगी आग, इंजन की मेंटेनेंस के दौरान हुई घटना

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के हवाई अड्डे पर मंगलवार को स्पाइसजेट के एक विमान में आग लग गई। गनीमत की बात रही कि विमान में आग लगने की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पर इंजन रखरखाव कार्य के दौरान स्पाइसजेट के एक विमान में आग लग गई।

A SpiceJet aircraft catches fire at Delhi airport during engine maintenance works. The aircraft and maintenance personnel are safe, says the airline company. pic.twitter.com/ZOGFgAFK5w