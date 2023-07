Delhi: पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वालों को वाहन ने मारी टक्कर, आठ घायल; खाना लेने गए थे राहत केंद्र

दिल्ली में एक वाहन ने पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वाले आठ लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन का पीछा किया और चालक को पकड़ लिया। इस दौरान घटनास्थल के पास इकट्ठा हुई भीड़ ने चालक को पीट दिया। फिलहाल सभी 8 घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अरुणा आसफ अली के पास भेजा गया है।

पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वालों को वाहन ने मारी टक्कर

HighLights घायलों में चार बच्चे भी शामिल चालक की भीड़ ने की पिटाई इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक वाहन ने पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वाले आठ लोगों को टक्कर मार दी। सभी आठ घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने वाहन का पीछा करके चालक को पकड़ लिया है। घायलों में चार बच्चे भी शामिल पुलिस के अनुसार, पाकिस्तानी हिंदू कैंप में रहने वाले आठ लोग (4 वयस्क और 4 बच्चे) मैगजीन रोड स्कूल (बाढ़ राहत केंद्र) से खाना लेने गए थे। दोपहर करीब 1:45 बजे वे अपने कैंप लौट रहे थे और स्कूल के सामने सड़क पार कर रहे थे। इस दौरान एक टेम्पो ने व्यक्तियों को टक्कर मार दी। चालक की भीड़ ने की पिटाई दिल्ली जल बोर्ड के वाहन को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला रोहित कुमार चला रहा था। इसके बाद स्कूल के पास गश्त कर रही स्थानीय पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन का पीछा किया और चालक को पकड़ लिया। इस दौरान घटनास्थल के पास इकट्ठा हुई भीड़ ने चालक को पीट दिया। इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया फिलहाल सभी 8 घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पिटाई में घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अरुणा आसफ अली के पास भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गयी थी और आक्रोशित थी। हालांकि, स्थिति नियंत्रण में है और यातायात सामान्य है। स्कूल और कैंप के पास पर्याप्त स्थानीय स्टाफ तैनात किया गया है। सभी घायल पाकिस्तानी हिंदू कैंप के रहने वाले हैं। घायल के बयान पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

