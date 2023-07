JNU: विरोध-प्रदर्शन के बीच जेएनयू में हुई 72 हूरें फिल्म की स्क्रीनिंग, देखने पहुंचे सैकड़ों छात्र-छात्राएं

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में विवेकानंद विचार मंच की ओर से 72 हूरें फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हाल में हुई स्क्रीनिंग को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंचे। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह सह निर्माता अशोक पंडित और अभिनेता पवन मल्होत्रा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इससे पहले विश्वविद्यालय में केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग भी की गई थी।

विरोध-प्रदर्शन के बीच जेएनयू में हुई 72 हूरें फिल्म की स्क्रीनिंग, देखने पहुंचे सैकड़ों छात्र-छात्राएं

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में विवेकानंद विचार मंच की ओर से 72 हूरें फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हाल में हुई स्क्रीनिंग को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंचे। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह, सह निर्माता अशोक पंडित और अभिनेता पवन मल्होत्रा विशेष तौर पर मौजूद रहे। इससे पहले विश्वविद्यालय में केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग भी की गई थी। हालांकि इस दौरान लेफ्ट छात्र संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन भी किए थे। 72 हूरें की स्क्रीनिंग में विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुए। फिल्म देखने वाले छात्रों का कहना है कि इससे युवा जागरूक ही होंगे। फिल्म धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाती है। भटके हुए नौजवानों को सही दिशा दिखाने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जानी चाहिए। दूसरी ओर जेएनयूएसयू ने एक बायान जारी कर फिल्म स्क्रीनिंग किए जाने की निंदा की है। जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष ने कहा, खास विचारधारा को समर्थन देने के लिए ऐसी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे जेएनयू का सद्भावनापूर्ण माहौल बिगड़ेगा। ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति देकर जेएनयू प्रशासन अपनी मंशा साफ कर रहा है। हम अपील करते हैं कि भविष्य में ऐसे आयोजनों से बचा जाए।

