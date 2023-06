दिल्ली में बुजुर्ग व्यापारी से दो बदमाशों ने एक लाख रुपये लूटे, विरोध करने पर बदमाशों ने काफी दूर तक घसीटा

पूर्वोत्तर दिल्ली के हर्ष विहार में एक बुजुर्ग व्यापारी(70) से लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बुजुर्ग के पास आकर दो लुटेरों ने लूट की कोशिश की। जब विरोध किया तो काफी दूर तक घसीटी और एक लाख रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए। हर्ष विहार थाना पुलिस ने बताया कि घटना 19 जून को हुई थी।

दिल्ली में बुजुर्ग व्यापारी से दो बदमाशों ने एक लाख रुपये लूटे।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। पूर्वोत्तर दिल्ली के हर्ष विहार में एक बुजुर्ग व्यापारी(70) से लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बुजुर्ग के पास आकर दो लुटेरों ने लूट की कोशिश की। जब विरोध किया तो काफी दूर तक घसीटी और एक लाख रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए। हर्ष विहार थाना पुलिस ने बताया कि घटना 19 जून को हुई थी। इस दौरान पीड़ित संसार सिंह मंडोली इलाके में अपना जनरल स्टोर बंद करके गाजियाबाद स्थित घर जा रहे थे। मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, संसार सिंह अपनी दुकान के बाहर मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर बैठा था, तभी दो लोग वहां पहुंचे और बैग छीनने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों में से एक ने उसे पिस्तौल से धमकाया और रुपयों से भरा उसका बैग छीन लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में सिंह मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, तभी दो लोग उनकी ओर आए और उनके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। जब पीड़ित ने विरोध करने की कोशिश की तो घिसट गए और लुटेरे बैग लेकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। हर्ष विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है।

Edited By: Geetarjun