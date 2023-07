1984 Anti Sikh Riots: टाइटलर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? CBI के आरोप पत्र पर 19 जुलाई को फैसला सुनाएगा कोर्ट

दिल्ली की अदालत 19 जुलाई को फैसला करेगी कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। कोर्ट ने अदालत कर्मियों से कहा है कि वो जांच करें कि मामले की सुनवाई कर रही किसी अन्य अदालत से प्राप्त मामले के रिकॉर्ड सभी मामलों में पूर्ण हैं या नहीं।

जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर CBI के आरोप पत्र पर 19 जुलाई को फैसला सुनाएगा कोर्ट।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली की अदालत 19 जुलाई को फैसला करेगी कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने अदालत कर्मियों से कहा है कि वो जांच करें कि मामले की सुनवाई कर रही किसी अन्य अदालत से प्राप्त मामले के रिकॉर्ड सभी मामलों में पूर्ण हैं या नहीं। जज ने सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई ने 20 मई को टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ दंगा, उकसाने और हत्या के तहत आरोप लगाए हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने अभियोजन एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद 7 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट के कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए रिकॉर्ड काफी ज्यादा हैं, जो सात न्यायिक फाइलों में हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को टाइटलर की आवाज के नमूनों की फॉरेंसिक जांच के संबंध में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, टाइटलर के खिलाफ मामला उन तीन मामलों में से यह एक था, जिसे नानावती आयोग ने 2005 में सीबीआई द्वारा फिर से खोलने का आदेश दिया था। नानावती आयोग ने टाइटलर को 1984 के सिख विरोधी दंगों के आयोजकों में से एक के रूप में नामित किया है। टाइटलर पर अपने उत्तरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में गुरुद्वारा पुल बंगश के बाहर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसमें तीन सिख मारे गए थे। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा है कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया और भड़काया था। जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों की मौत हो गई। इनमें ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह शामिल थे।

Edited By: Geetarjun