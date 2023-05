सनसनीखेज हत्याकांड से दहल उठी दिल्ली: साहिल ने 16 साल की लड़की को चाकू से गोद डाला, बुलंदशहर से गिरफ्तार

बाहरी दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। शाहबाद डेरी इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहल उठी है। यहां बी ब्लाक में एक नाबालिग लड़की की चाकू से 21 बार वार कर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान जेजे कॉलोनी निवासी साक्षी (16 वर्ष) के रूप में हुई है और उसका शव गली में मिला था।

वहीं, आरोपित की पहचान मोहम्मद सरफराज के बेटे मोहम्मद साहिल के रूप में हुई है। वह शाहबाद डेरी इलाके में ही रहता है और मैकेनिक का काम करता है। शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने आरोपित साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उससे वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने की कोशिश कर रही है।

Sahil, accused of the 16-year-old girl murder case in Delhi has been arrested near Bulandshahr, Uttar Pradesh.

(Source: Police) pic.twitter.com/TtGnRAR37B