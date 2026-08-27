अद्भुत दुनिया: नर्मदा घाटी का शिकारी 'राजासारस' और रोबोटिक डाइनो बने आकर्षण, नेशनल साइंस सेंटर में खुली नई गैलरी

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। एक अंधेरी, सीलन भरी गुफा और पैरों से टकराने से पत्थरों की आवाज के साथ हवा में नम मिट्टी की गंध और धुंध से ढके जंगलों से अचानक एक ऐसी भयानक गर्जना सुनाई देती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं।

यह सीन किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की नई प्रागैतिहासिक जीवन दीर्घा में कदम रखते ही मिलने वाला पहला झटका है। दरअसल, यह प्रदर्शनी दर्शकों को सीधे उस दौर में ले जाती है, जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था।

गुफा की संकरी घुमावदार राहों पर बढ़ते हुए दीवारों पर बने प्राचीन शैल चित्र हल्की रोशनी में चमकते हैं, मानो आदिमानव हमें आगे आने का इशारा कर रहे हों। चीख के साथ टूटता है सन्नाटा सफर की शुरुआत फटते ज्वालामुखी के शोर और शांत महासागरों की अतल गहराइयों से होती है, जहां पानी के भीतर सूक्ष्मजीवों से जिंदगी का पहला अंकुर फूटा था। लेकिन जैसे ही आप समंदर से बाहर निकलते हैं, सन्नाटा एक भयंकर चीख के साथ टूटता है और आप आ पहुंचते हैं 'डायनासोरों के स्वर्णिम साम्राज्य' में। यहां लगे जीवंत रोबोटिक मॉडल में सबसे प्रमुख आकर्षण भारत की नर्मदा घाटी का खूंखार शिकारी राजासारस है, जिसके माथे पर सींग जैसा उभार है और जबड़े बहुत खतरनाक हैं।

नन्हे रोबोटिक बच्चे ऊपर धुंध में उड़ता विशाल टैरानोडान और पक्षियों के विकास की अहम कड़ी आर्किओप्टेरिक्स व माइक्रोरैप्टर आकाश के साम्राज्य को दर्शाते हैं। वहीं, जमीन पर बख्तरबंद स्टेगोसारस व एंकिलोसारस, तोते जैसी चोंच वाला सिटाकोसारस, चालाक वेलोसिराप्टर और तेज धावक गैलिमाइमस उस दौर की विविधता पेश करते हैं। पास ही 'बेबी डाइनो लैब' में अंडों से बाहर आते नन्हे रोबोटिक बच्चे कौतूहल बढ़ा देते हैं।