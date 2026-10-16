यूके जा पाएंगी नताशा नरवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी विदेश यात्रा की इजाजत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी आरोपी नताशा नरवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और रिसर्च के काम के लिए यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दे दी है।

हालांकि कोर्ट ने नताशा से लिखित आश्वासन देने को कहा है कि वह अपने काम के बाद भारत वापस लौट जाएंगी, न की वहां शरण मांगेंगी। साथ ही कोर्ट ने यह अनुमति इसी शर्त पर दी है कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई बयान नहीं देंगी।