नरेला मर्सिडीज हादसा: पुलिस पर बयान न दर्ज करने का आरोप, आरोपी की अल्कोहल टेस्ट रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नरेला में मर्सिडीज कार की टक्कर से 70 वर्षीय उर्मिला देवी की मौत के मामले में मृतका के बेटे प्रमोद भारद्वाज ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

प्रमोद का आरोप है कि हादसे के बाद परिवार खुद उनकी मां को अस्पताल लेकर गया, लेकिन करीब दो घंटे तक पुलिस या प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कई बार फोन करने के बाद पुलिस पहुंची।

बयान दर्ज नहीं किए

परिवार का कहना है कि घटना के करीब 36 घंटे बाद भी पुलिस ने उनके बयान दर्ज नहीं किए हैं। प्रमोद भारद्वाज ने कहा कि वह अपनी मां का अंगदान कराना चाहते थे, लेकिन समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण केवल उनकी आंखें ही दान की जा सकीं। उनका आरोप है कि पुलिस की कथित देरी से परिवार को काफी परेशानी हुई।

शराब की बोतल मिलने का दावा, जांच पर सवाल प्रमोद का कहना है कि घटनास्थल पर शराब की बोतल मिलने की बात सामने आई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी चालक के नशे में होने की बात कही। इसके बावजूद परिवार का आरोप है कि मामले में शराब से जुड़े पहलू को उस गंभीरता से नहीं जोड़ा गया, जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे।