दो मासूमों की मौत के बाद DDA ने बताई चारदीवारी की कहानी, पर खुले गड्ढों पर कौन देगा जवाब?
नरेला में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत पर डीडीए ने दुख जताया है। डीडीए ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा चारदीवारी तोड़ने से ...और पढ़ें
HighLights
नरेला में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चों की मौत।
डीडीए ने चारदीवारी तोड़ने के लिए शरारती तत्वों को जिम्मेदार ठहराया।
निर्माण के बाद गड्ढे नहीं भरे गए, सुरक्षा उपायों की कमी।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला के सेक्टर जी-7/जी-8 स्थित हाउसिंग पॉकेट-4 से सटी खाली जमीन पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत के मामले में डीडीए ने दुख जताया है। डीडीए ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों की मौत वाली खाली जमीन पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए पहले से चारदीवारी बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों द्वारा बार-बार चारदीवारी को क्षतिग्रस्त किए जाने के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।
डीडीए के अनुसार, चारदीवारी की मरम्मत कई बार कराई गई, लेकिन नुकसान और चोरी की घटनाएं दोबारा होती रहीं। इलाके में अनधिकृत गतिविधियों और चारदीवारी को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की जानकारी स्थानीय पुलिस को शिकायतों, एफआईआर और अन्य माध्यमों से समय-समय पर दी जाती रही है।
डीडीए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस सेक्टर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ कई बार मामला उठाया गया है। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से डीडीए ने पॉकेट-4 में पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए एक फ्लैट भी आवंटित किया है।
इसके अलावा दो अतिरिक्त एलआईजी फ्लैट पुलिस कैंप कार्यालय के लिए देने की पेशकश की गई है। जबकि मामले में पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खाली जमीन की चारदीवारी को और मजबूत करने तथा संवेदनशील खाली भूखंडों की निगरानी बढ़ाने जैसे कदमों पर भी विचार किया जा रहा है।
डीडीए पर आरोप
- हाईराइज इमारत के निर्माण के दौरान मिट्टी डालने के लिए आसपास कई गड्ढे खोदे गए थे
- निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इन गड्ढों को भरा नहीं गया
- गड्ढों के आसपास सुरक्षा घेरा, बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया
- बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से वे दिखाई नहीं दे रहे थे और बच्चों को उनकी गहराई का अंदाजा नहीं हो सका
- स्वजन का कहना है कि समय रहते गड्ढों को भर दिया जाता तो हादसा टाला जा सकता था
- जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई
हादसे के बाद उठे सवाल
- निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गड्ढों को भरा क्यों नहीं गया
- गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई
- क्या डीडीए को इन खुले गड्ढों की जानकारी थी
- अगर जानकारी थी तो बारिश से पहले सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए
- इलाके में ऐसे और कितने खुले गड्ढे हैं और उन्हें अब तक क्यों नहीं भरा गया
- दो बच्चों की मौत के बाद क्या जिम्मेदार अधिकारी या निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होगी