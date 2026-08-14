दो मासूमों की मौत के बाद DDA ने बताई चारदीवारी की कहानी, पर खुले गड्ढों पर कौन देगा जवाब?

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला के सेक्टर जी-7/जी-8 स्थित हाउसिंग पॉकेट-4 से सटी खाली जमीन पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत के मामले में डीडीए ने दुख जताया है। डीडीए ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों की मौत वाली खाली जमीन पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए पहले से चारदीवारी बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों द्वारा बार-बार चारदीवारी को क्षतिग्रस्त किए जाने के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई।



डीडीए के अनुसार, चारदीवारी की मरम्मत कई बार कराई गई, लेकिन नुकसान और चोरी की घटनाएं दोबारा होती रहीं। इलाके में अनधिकृत गतिविधियों और चारदीवारी को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की जानकारी स्थानीय पुलिस को शिकायतों, एफआईआर और अन्य माध्यमों से समय-समय पर दी जाती रही है।

डीडीए ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस सेक्टर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ कई बार मामला उठाया गया है। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से डीडीए ने पॉकेट-4 में पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए एक फ्लैट भी आवंटित किया है।

इसके अलावा दो अतिरिक्त एलआईजी फ्लैट पुलिस कैंप कार्यालय के लिए देने की पेशकश की गई है। जबकि मामले में पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खाली जमीन की चारदीवारी को और मजबूत करने तथा संवेदनशील खाली भूखंडों की निगरानी बढ़ाने जैसे कदमों पर भी विचार किया जा रहा है।