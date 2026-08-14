ढाई लाख आबादी वाली JJ कॉलोनी के बीच बना मौत का गड्ढा, दो बच्चों की जान गई तो जागे अधिकारी?

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र िस्थत 100 फुटा रोड पर जी-7 डीडीए फ्लैट्स के पास ग्रीन बेल्ट पर वीरवार दोपहर तकरीबन दो बजे हुए हादसे ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि 2004 से यहां का यही हाल है।

न तो निर्माण कार्य पूरा होता है और न ही गड्ढे भरते हैं। यहां सुनने वाला कोई नहीं है। आसपास पार्क या स्टेडियम न होने के चलते सब यहीं खेलने आते हैं। स्थानीय निवासी सुलेमान के अनुसार, हम जब छोटे थे तब भी डरते थे और आज भी यहां डरते हैं। यहां चहार दिवारी तो है लेकिन जगह-जगह टूटी है। यहां बड़े भी पानी में नहीं जाते, क्योंकि गड्ढा कितना गहरा होगा पता नहीं।लेकिन बच्चे वर्षा के पानी में नहाने की लालच में उतर गए और हादसा हो गया। यहां अकसर धुटनों तक गड्ढे रहते थे। यह गड्ढा इतना बड़ा होगा हमें भी नहीं पता था।

जलालुदीन ने बताया कि बच्चे ही नहीं बड़े भी यहां खेलते हैं। आज वर्षा के चलते कोई बड़ा नहीं गया, परंतु बच्चे वहां चले गए और हादसा हो गया। यहां जगह-जगह दीवार टूटी है, इससे अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है।

यदि गड्ढा इतना बड़ा था और जेजे कॉलोनी में ढाई लाख से अधिक की आबादी रहती है तो निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। इतना बड़ा गड्ढा यहां कब खोद दिया गया किसी को पता ही नहीं चला। यहां लोग बकरी तक चराने आते हैं। हादसा इन दो बच्चों के साथ होना था। अब सबकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन अधिकारी अभी सो ही रहे हैं। अभी तक यहां संकेतक नहीं लगाए गए हैं।

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चार-पांच बच्चे चिल्ला रहे थे एक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद चार-पांच बच्चे मौके पर चिल्ला रहे थे तब सभी को हादसे का पता चला। मौके पर मोबिन व नदीम ने बताया कि दिल्ली पुलिस का बूथ घटनास्थल के पास ही चंद कदम की दूरी पर है। यहां सब कि्रकेट वगैरह खेलते हैं। कोई यहां आने-जाने से मना नहीं करता। शाम को पुलिस की जिप्सी आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता।