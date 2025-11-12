दिल्ली के नरेला में बेकाबू स्कॉर्पियो ने मचाया कहर, ई-रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर; कई लोग घायल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में नरेला के सेक्टर-6 पाकेट-4 वर्धमान माल रोड पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने कहर बरपाया। स्कूटी और ई-रिक्शा को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और स्कॉर्पियो के एयर बैग खुल गए। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि अगर गाड़ी खंभे से टकराकर नहीं रुकती तो फुटपाथ पर चाय पी रहे कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह हादसा मंगलवार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे हुआ। सेक्टर-6 पाकेट-4 वर्धमान माल रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बेकाबू स्कार्पियो ने एक के बाद एक दो वाहनों को टक्कर मार दी, इसके बाद खंभे से जा टकराई। खंभे के बगल में ही चाय की रेहड़ी पर कई लोग चाय पी रहे थे। स्कॉर्पियो की टक्कर लगने के बाद स्कूटी उछलकर कई मीटर दूर जा गिरी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे में चार लोग घायल हो गए। सभी घायल नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हरियाणा नंबर की स्कार्पियो गाड़ी की रफ्तार तेज थी, स्कूटी सवार को बचाने के फेर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि वाहनों से टकराने के बाद स्कार्पियो खंभे से टकराकर रुक गई। टक्कर के बाद स्कार्पियो के बाद एयर बैग खुल गए।