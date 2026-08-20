नारायणा में किराए के विवाद ने ली थी युवक की जान, कैब चालक समेत तीन हिरासत में

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। नारायणा में चार दिनों पूर्व सड़क किनारे नग्न अवस्था में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए कैब चालक समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक का कैब के किराए को लेकर चालक से विवाद हुआ था।

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर चालक ने अपने साथियों को बुलाकर युवक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई गई पुलिस अधिकारी के अनुसार, सोमवार सुबह नारायणा थाना पुलिस को सड़क किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शव नग्न अवस्था में मिला था। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस ने मामले से जुड़े तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवक कैब में सवार हुआ था। कैब के किराए को लेकर उसकी चालक से कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर चालक ने अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद सभी ने युवक के साथ मारपीट की। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की हत्या कहां हुई और शव को घटनास्थल तक कैसे पहुंचाया गया।

दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी की शिकायतें मृतक की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने उसके शव की तस्वीर और हुलिए से जुड़ी जानकारी पांच राज्यों की पुलिस को भेजी है। दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी की शिकायतों को भी खंगाला जा रहा है।