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दिल्ली के नांगलोई में सड़क हादसा, कार की टक्कर से एक की मौत; आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sat, 19 Sep 2026 03:03 AM (IST)

दिल्ली के नांगलोई में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में महेश नामक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें

नांगलोई सड़क हादसा: कार की टक्कर से एक की मौत।

नांगलोई सड़क हादसा: कार की टक्कर से एक की मौत।

HighLights

  1. दिल्ली के नांगलोई में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत

  2. शुक्रवार देर रात कार की टक्कर से महेश नामक व्यक्ति की जान गई

  3. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर रिंकू गोयल को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात कार की टक्कर लगने से महेश नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई।

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में BNS की धारा 281/106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है और पूरी जांच के बाद, आरोपी ड्राइवर रिंकू गोयल (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने गाड़ी भी किया जब्तृ

पुलिस ने आगे बताया कि इस घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।

सामाचार एजेंसी एएनआई की इनपुट के साथ।