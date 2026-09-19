दिल्ली के नांगलोई में सड़क हादसा, कार की टक्कर से एक की मौत; आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली के नांगलोई में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में महेश नामक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली के नांगलोई में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत
शुक्रवार देर रात कार की टक्कर से महेश नामक व्यक्ति की जान गई
पुलिस ने आरोपी ड्राइवर रिंकू गोयल को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के नांगलोई में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात कार की टक्कर लगने से महेश नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई।
आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में BNS की धारा 281/106(1) के तहत केस दर्ज किया गया है और पूरी जांच के बाद, आरोपी ड्राइवर रिंकू गोयल (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने गाड़ी भी किया जब्तृ
पुलिस ने आगे बताया कि इस घटना में शामिल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है।
सामाचार एजेंसी एएनआई की इनपुट के साथ।
Delhi | A man, identified as Mahesh, died after being hit by a car in Nangloi. Delhi Police say that a case u/s 281/106(1) BNS has been registered in the matter and after thorough investigation, accused driver namely Rinku Goyal (22) has been arrested and offending vehicle has been seized. Further investigation of the case is in progress.— ANI (@ANI) September 18, 2026