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सूरज की ताकत से दौड़ेगी नमो भारत, 60% बिजली सौर ऊर्जा से; 450 करोड़ की लागत से जालौन में बनेगा प्लांट

By Santosh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:14 PM (IST)

नमो ट्रेन को अब 60% बिजली सौर ऊर्जा से मिलेगी, जिससे दिल्ली-मेरठ यात्रा पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। इसके लिए जालौन ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. नमो ट्रेन को 60% बिजली सौर ऊर्जा से मिलेगी।

  2. जालौन में 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा।

  3. यह पहल कार्बन उत्सर्जन और परिचालन लागत घटाएगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नमो ट्रेन से न सिर्फ दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा सुगम व तेज हुई है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसकी बिजली की आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत सौर ऊर्जा से पूरी होगी।

इसके लिए 450 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश के जालौन में 110 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

पहली कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना

110 मेगा वाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र (वह सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे कोई कंपनी, उद्योग या उपभोक्ता मुख्य रूप से अपनी खुद की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित करता है।) के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने एनआइआरएल एनसीआरटीसी रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनएनआरएल) के साथ पावर परचेज़ एग्रीमेंट (पीपीए) किया।

एनएनआरएल द्वारा यह संयंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल, एनआइआरएल के निदेशक (वित्त) डा. प्रसन्ना कुमार आचार्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

देश में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और मेट्रो परिवहन प्रणाली के लिए यह अपनी तरह की पहली कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना है। संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली उत्तर प्रदेश स्टेट ग्रिड के माध्यम से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मौजूद एनसीआरटीसी के रिसीविंग सबस्टेशनों तक पहुंचाई जाएगी।

30 से 35 प्रतिशत हिस्सा बिजली पर खर्च

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कोरिडोर के कुल परिचालन व्यय का लगभग 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा बिजली पर खर्च होता है। इस पहले से इसमें लगभग 25 प्रतिशत की कमी होगी। हर साल लगभग 1.77 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।

नाइट्रोजन आक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में भी कमी आने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

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