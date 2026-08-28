रक्षाबंधन पर दिल्ली-मेरठ नमो भारत में उमड़ा यात्रियों का सैलाब, 1.55 लाख का रिकॉर्ड टूटा; 47 अतिरिक्त फेरे चलाए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षाबंधन से एक दिन पहले दिल्ली-मेरठ नमो भारत कारिडोर पर यात्रियों की संख्या ने नया रिकार्ड कायम किया। त्योहार से पहले अपने भाई-बहनों और परिवार के लोगों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में निकले यात्रियों के चलते एक ही दिन में 1.55 लाख से अधिक लोगों ने नमो भारत से सफर किया।

रक्षाबंधन के दिन यात्रियों की संख्या इस आंकड़े को भी पार कर गई और पौने दो से दो लाख तक रही। प्रामाणिक आंकड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) शनिवार को जारी करेगी।

47 अतिरिक्त फेरे लगाए

त्योहार पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने 47 अतिरिक्त फेरे संचालित किए। इसके बावजूद प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही काफी अधिक रही। आनंद विहार, सराय काले खां और न्यू अशोक नगर जैसे स्टेशनों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली।



रक्षाबंधन के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद और मेरठ की ओर रवाना हुए। वहीं, मेरठ और गाजियाबाद से भी लोग दिल्ली पहुंचे। नमो भारत की तेज और सुविधाजनक सेवा के कारण त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में यात्रियों ने सड़क परिवहन के बजाय इसे प्राथमिकता दी।



एनसीआरटीसी ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ट्रिप चलाने के साथ स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और परिचालन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया।