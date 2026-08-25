रक्षाबंधन पर Namo Bharat लगाएगी 47 अतिरिक्त फेरे, 27-28 अगस्त को हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी। इससे त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को आसानी से संभाला जा सकेगा।

ट्रेनें अब हर 8 मिनट में मिलेंगी इन अतिरिक्त ट्रिप्स के कारण दोनों दिनों नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध रहेंगी। ये ट्रेनें पूरे कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन तक। इससे यात्रियों को यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और इंतजार कम करना पड़ेगा।

बहनों और परिवारों के लिए खास फायदा रक्षाबंधन पर राखी बांधने जाने वाली बहनों को इन अतिरिक्त ट्रेनों से बहुत फायदा होगा। साथ ही जो लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। 28 अगस्त शुक्रवार होने के कारण कई लोगों को लंबे वीकेंड का मजा भी मिलेगा।

सड़क जाम से राहत और आरामदायक सफर त्योहारों पर लोग बड़ी संख्या में घर जाते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। नमो भारत जैसी आरामदायक ट्रेन से यात्रा करने पर जाम की परेशानी नहीं रहेगी। खासकर जो लोग बच्चों, बुजुर्गों या भारी सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत सुविधाजनक रहेगा। प्रतीक्षा समय कम होगा, सीटें ज्यादा मिलेंगी और सफर सुखद बनेगा।