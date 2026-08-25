रक्षाबंधन पर Namo Bharat लगाएगी 47 अतिरिक्त फेरे, 27-28 अगस्त को हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन
रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए नमो भारत कॉरिडोर पर 27 और 28 अगस्त को 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी, जिससे हर 8 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी।
HighLights
रक्षाबंधन पर नमो भारत की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स।
27 और 28 अगस्त को हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन।
यात्रियों को मिलेगी आरामदायक यात्रा और भीड़ से राहत।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएंगी। इससे त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को आसानी से संभाला जा सकेगा।
ट्रेनें अब हर 8 मिनट में मिलेंगी
इन अतिरिक्त ट्रिप्स के कारण दोनों दिनों नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध रहेंगी। ये ट्रेनें पूरे कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी, यानी सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन तक। इससे यात्रियों को यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और इंतजार कम करना पड़ेगा।
बहनों और परिवारों के लिए खास फायदा
रक्षाबंधन पर राखी बांधने जाने वाली बहनों को इन अतिरिक्त ट्रेनों से बहुत फायदा होगा। साथ ही जो लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। 28 अगस्त शुक्रवार होने के कारण कई लोगों को लंबे वीकेंड का मजा भी मिलेगा।
सड़क जाम से राहत और आरामदायक सफर
त्योहारों पर लोग बड़ी संख्या में घर जाते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। नमो भारत जैसी आरामदायक ट्रेन से यात्रा करने पर जाम की परेशानी नहीं रहेगी। खासकर जो लोग बच्चों, बुजुर्गों या भारी सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत सुविधाजनक रहेगा। प्रतीक्षा समय कम होगा, सीटें ज्यादा मिलेंगी और सफर सुखद बनेगा।
जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती हैं और ट्रेनें
त्योहार के दौरान यात्रियों की मांग देखकर एनसीआरटीसी जरूरत पड़ने पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सकती है। इससे सभी यात्रियों को आसानी रहेगी। नमो भारत दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज, भरोसेमंद और आरामदायक सफर उपलब्ध कराती है। यह लोगों को निजी गाड़ियों की जगह पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस तरह ये अतिरिक्त ट्रेनें रक्षाबंधन के त्योहार को और यादगार बना देंगी।
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