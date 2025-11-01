10 जनवरी से भारत मंडपम में होगा ज्योतिष, आयुष और वेलनेस का संगम, 20 हजार लोग होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में इस बार नक्षत्र मेले के साथ आयुर्वेद भी जुड़ेगा। 10 से 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और भारतीय परंपरा एक साथ दिखेंगे। नक्षत्र मेले का यह 19वां और आरोग्यम का दूसरा संस्करण होगा। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागी अपने उत्पादों के साथ हिस्सा लेंगे। लगभग 20 से अधिक लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। मेला हाल नंबर 11 मं 25 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में आयोजित होगा। आइटीपीओ और फ्यूचर प्वाइंट मिलकर इसका आयोजन करेंगे। शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित प्रेस वार्ता में आइटीपीओ के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल, वरिष्ठ अधिकारी राजकुमार ठाकुर, विवेकानंद और फ्यूचर प्वाइंट के डा अरुण बंसल व आभा बंसल ने मेले से जुड़ी जानकारी साझा की। प्रेमजीत लाल ने बताया कि नक्षत्र देश के सबसे खास मेले में है।

इसमें ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्मिकता और समग्र जीवनशैली के समाधान मिलेंगे। इसके साथ आयोजित आरोग्यम मेले के भीतर आयुष, हर्बल, आर्गेनिक और वेलनेस सेक्टर को एक साझा मंच मिलेगा। दोनों आयोजन मिलकर स्वास्थ्य, सद्भाव और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देंगे।



उन्होंने बताया कि पिछले साल नक्षत्र और आरोग्यम मेले में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों और करीब 20,000 आगंतुकों ने हिस्सा लिया था। इस बार आयोजन को और बड़ा और प्रभावशाली रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागी अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे।



आइटीपीओ ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत रियायत पर स्टॉल देने का निर्णय लिया है। मेले में नक्षत्र नालेज कान्क्लेव, आरोग्यम लाइव एरीना व स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार इस बार आकर्षण का केंद्र होंगे। यह आयोजन हर दिन सुबह 11 से शाम सात बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोगों की एंट्री फ्री रहेगी।