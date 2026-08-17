नारायणा विहार में स्कूल के पास मिला खून से लथपथ युवक का नग्न शव, हत्या की आशंका
पश्चिमी दिल्ली के नारायणा विहार में सर्वोदय कन्या विद्यालय के पास एक 30 वर्षीय युवक का नग्न और खून से लथपथ शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है।
HighLights
नारायणा विहार में स्कूल के पास मिला नग्न शव।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे हत्या माना है।
मृतक की बांह पर आनंद और रेनू का टैटू।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। नारायणा विहार में सोमवार सुबह सर्वोदय कन्या विद्यालय के पास करीब 30 वर्षीय युवक का नग्न शव खून से लथपथ हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। शव के सिर से काफी मात्रा में खून निकला हुआ था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने मौत को हत्या का मामला माना है। हालांकि, युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस उसकी पहचान करने के साथ ही हत्या के कारणों और वारदात में शामिल आरोपितों का पता लगाने में जुटी है।
उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब सात बजे एक व्यक्ति ने नारायणा थाना पुलिस को सर्वोदय कन्या विद्यालय की चारदीवारी के पास टी-प्वाइंट, सी-52 के सामने शव पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद स्कूल के मुख्य गेट के पास अज्ञात युवक का शव पड़े होने की पीसीआर कॉल भी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
30 वर्षीय युवक का नग्न शव खून से लथपथ हालत में मिला
जांच के दौरान करीब 30 वर्षीय युवक का नग्न शव खून से लथपथ हालत में मिला। उसके सिर से काफी मात्रा में खून निकला हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों से संपर्क करने के साथ अन्य माध्यमों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को मृतक की बायीं बांह पर आनंद और रेनू नाम का टैटू मिला है।
पूछताछ कर हत्या की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास
पुलिस इस टैटू को उसकी पहचान तक पहुंचने के महत्वपूर्ण सुराग के रूप में देख रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मौत हत्या की प्रतीत हो रही है। पुलिस मृतक की पहचान होने के बाद उसके परिचितों और हाल की गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी। साथ ही घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर हत्या की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।