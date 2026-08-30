मुस्कान हत्याकांड: आरोपी आकिब को जल्द रिमांड पर लेगी पुलिस, खुलेंगे कई राज

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में डीयू की छात्रा व मॉडल मुस्कान शर्मा (21) की हत्या के मामले में आरोपित आकिब उर्फ इमरान के अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है। न्यायिक हिरासत में अस्पताल में भर्ती आकिब के बयान देने की स्थिति में आने के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी।

रिमांड के दौरान तिलक नगर थाना पुलिस हत्या की वजह, वारदात में इस्तेमाल चाकू, अवैध हथियार की व्यवस्था, फरारी की योजना और आरोपित को मदद पहुंचाने वालों के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस आरोपित से पूछताछ के आधार पर घटना का सीन भी रीक्रिएट करा सकती है।

मामले की जांच के कानूनी और तकनीकी पहलुओं को मजबूत करने के लिए तिलक नगर और राजौरी गार्डन थाना पुलिस अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है। तिलक नगर थाना पुलिस मुस्कान की हत्या और उससे जुड़े साक्ष्यों पर काम कर रही है, जबकि राजौरी गार्डन थाना पुलिस मुठभेड़ के बाद दर्ज आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इस दौरान यह पता लगाने का प्रयास होगा कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान आकिब को अवैध देसी पिस्टल और कारतूस किसने उपलब्ध कराए थे।

24 घंटे की फरारी में किन लोगों के संपर्क में रहा हत्या के बाद मुठभेड़ तक करीब 24 घंटे तक फरार रहे आकिब को लेकर पुलिस अब उसके संपर्कों और ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह पता कर रही है कि इस दौरान वह किन लोगों के संपर्क में रहा और कहां-कहां रुका। जांच में उन लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाएगी, जिन्होंने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि या वारदात की जानकारी होने के बावजूद उसे पनाह दी, छिपने में मदद की या पुलिस से जानकारी छिपाई। ऐसे लोगों की पहचान होने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हत्या के बाद आकिब मुस्कान का आईफोन अपने साथ ले गया था और बाद में उसे पश्चिमी दिल्ली में एक नाले के पास फेंक दिया था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आईफोन और मौके से चाकू बरामद किया। फोन लॉक होने के कारण उसमें मौजूद डेटा और डिलीट की गई चैट की जानकारी हासिल करने के लिए आईफोन को एफएसएल भेजा गया है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत का पूरा ब्योरा हासिल करने के लिए पुलिस ने इंस्टाग्राम को भी पत्र लिखा है। डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य मामले में आरोपित के खिलाफ पुलिस की जांच को मजबूत करने में अहम साबित हो सकते हैं।

पुलिस टीम की सराहना, परिवार ने संघर्ष से पाला मुस्कान को पश्चिमी जिला पुलिस की कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने जांच टीम की सराहना की है। पुलिस आयुक्त ने केस को सुलझाने वाली संयुक्त टीम के सदस्यों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई। इस दौरान स्पेशल सीपी ला एंड आर्डर (जोन-टू) नीरज ठाकुर और डीसीपी पश्चिम हरेश्वर वी. स्वामी भी मौजूद रहे।

उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने एसीपी आपरेशन्स राजेश कुमार की देखरेख में गठित 15 टीमों के प्रयासों को सफलता का श्रेय दिया। इनमें स्पेशल स्टाफ के प्रभारी राजेश कुमार मीणा और एटीएस प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश मीणा की टीम शामिल थी।

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आकिब लगातार फरार रहा और सोशल मीडिया पर आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। इससे उसकी तलाश पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनी रही। प्रारंभिक पूछताछ में उसने किसी दूसरे युवक से बातचीत को लेकर हुए विवाद के चलते मुस्कान की हत्या करने की बात स्वीकार की है।