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ऑरेंज इकोनाॅमी से 4 साल में 20 लाख को मिलेगा रोजगार, Jagran Film Festival में केंद्रीय मंत्री मुरुगन का एलान

By Swadesh Kumar Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:49 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने जागरण फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी से 2030 तक 20 लाख रोजगार मिलेंगे।

डाॅ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए अभिनेत्री मौसमी चटर्जी, केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन, डीएस ग्रुप के निदेशक अतुल जैन, रोमानिया की उप राजदूत रुक्सेंड्रा सियोकैनेलिया। फोटो: संजीव कुमार

डाॅ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए अभिनेत्री मौसमी चटर्जी, केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन, डीएस ग्रुप के निदेशक अतुल जैन, रोमानिया की उप राजदूत रुक्सेंड्रा सियोकैनेलिया। फोटो: संजीव कुमार

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने जागरण फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया

  2. ऑरेंज इकोनॉमी से 2030 तक 20 लाख रोजगार सृजित होंगे

  3. भारत मीडिया, फिल्म, डिजिटल कंटेंट का प्रमुख वैश्विक केंद्र

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। अगर आपकी कहानी दिल को छूती है, तो जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) उसे बड़े पर्दे तक पहुंचाएगा। यह महोत्सव उभरते फिल्मकारों को देशभर में पहचान दिलाता है और उन्हें दर्शकों, फिल्म समीक्षकों, फिल्म उद्योग के दिग्गजों तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से जोड़ता है।

राजधानी में गुरुवार को जागरण फिल्म फेस्टिवल के 14वें संस्करण का विधिवत उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री डाॅ. एल मुरुगन ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह उनके मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत ऑरेंज इकोनॉमी से देश में अगले चार सालों में यानी 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

ऑरेंज इकोनॉमी में रचनात्मकता, कला, संस्कृति और मनोरंजन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अपना देश मीडिया, फिल्म, गेमिंग, संगीत, डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अब समय है कि भारत दुनिया के लिए निर्माण करे।

jagran film festival

जनपथ स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुए चार दिवसीय जेएफएफ में डाॅ. मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित योजना के अनुसार, देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कालेजों में एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसी बजट में वर्ष 2030 तक इस उद्योग में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होने का अनुमान है। इसके लिए भारत आधुनिक पाठ्यक्रम, उद्योग के साथ मजबूत जुड़ाव, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता पर जोर देते हुए इस क्षेत्र के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल रहा है।

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मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ क्रिएटिव टेक्नोलाजीज (आईआईसीटी) की स्थापना की गई है। यह एवीजीसी क्षेत्र में कौशल विकास, इनक्यूबेशन, शोध और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच सहयोग का प्रमुख केंद्र होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025 में मुंबई में वेव्स (वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट) को एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में शुरू किया, ताकि भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के संगम के लिए प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। इस दौरान मोल्दोवा गणराज्य (पूर्वी यूरोप का एक देश) की राजदूत इन्गा इओनेसी और डीएस ग्रुप के निदेशक अतुल जैन उपस्थित रहे।

शूटिंग की अनुमति के लिए एकल खिड़की

सरकार ने भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकीकृत एकल खिड़की पोर्टल शुरू किया है। रक्षा, गृह, रेलवे, नागरिक उड्डयन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) समेत प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों की मंजूरी की प्रक्रियाओं को डिजिटल और एकीकृत कर एक सुगम व्यवस्था तैयार की गई है।

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अब दैनिक जागरण आ गया है तो लोग जागेंगे ही : मौसमी चटर्जी

उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने कहा कि मैं तो कई सालों से सिनेमा को लेकर लोगों से जागने यानी जागरूक होने की अपील करते हुए आ रही हूं। अब दैनिक जागरण आ गया है तो लोग जागेंगे ही। इसकी पहुंच स्कूल से कालेज तक है।

भाषाओं और संस्कृतियों का होता है मिलन : रुक्सांद्रा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में रोमानिया की उप राजदूत रुक्सांद्रा चोकानेलिया ने भी जेएफएफ की प्रशंसा करते हुए कहा, यह ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जहां विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का मिलन होता है।

भारत के साथ रोमानिया का रिश्ता आज का नहीं है। सालों से हम एक-दूसरे से फिल्म के जरिये भी जुड़े हैं। उन्होंने कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के रोमानिया दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि विश्वगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने समय में रोमानिया की यात्रा की थी। जेएफएफ में रोमानिया इस बार कंट्री पार्टनर है।

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सिनेप्रेमियों ने लुटाया प्यार

पहले दिन अभिनेता जावेद जाफरी और अभिनेत्री शायोनी गुप्ता ने अपनी आगामी फिल्म शिकायतें को लेकर चर्चा की। इस दौरान सिनेप्रेमियों ने खूब प्यार लुटाया। देर शाम इनकी फिल्म शिकायतें का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ।

फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा और मधुर भंडारकर ने फिल्म निर्माण की बारीकियों को बताया तो फिल्ममेकर पैन नलिन ने फिल्ममेकर्स की जिम्मेदारी और फिल्मों में नैतिकता पर बातचीत की। वहीं, अभिनेत्री लिलेट दुबे ने अपने किरदारों के चयन और थिएटर के अनुभवों को साझा किया।

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