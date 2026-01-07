Language
    मर्डर से फिर दहली दिल्ली, युवक की चाकू से गोदकर हत्या; मां बोली- मेरा सहारा छीन लिया

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:59 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकरनगर थाना क्षेत्र के दक्षिणपुरी में पुराने विवाद के चलते 24 वर्षीय करण की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। करण की शादी दो मही ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    युवक का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकरनगर थाना क्षेत्र स्थित दक्षिणपुरी में पुराने विवाद में मंगलवार रात एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई।

    मृतक की पहचान 24 वर्षीय करण के रूप में हुई है। दो महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।

    राजधानी दिल्ली में लगातार चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही जहांगीरपुरी और वेलकम इलाके में भी चाकूबाजी की घटना हुई। अब दक्षिणी दिल्ली में भी वैसी ही घटना को लेकर लोगों में दहशत है।

    स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना की सूचना मृतक की मां को तब मिली जब वह ड्यूटी से घर पहुंचीं। आस-पास तलाश कर ही रही थीं कि किसी ने फोन पर बेटे करण को चाकू मारे जाने व अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी। अस्पताल पहुंचने तक बेटे ने दम तोड़ दिया।

    मृतक करण की मां ने बताया कि सुबह ड्यूटी जाते समय बेटे ने बस स्टाप तक ड्राप किया था। वह अपने काम से भी शाम को छह बजे तक वापस घर आ जाता है, जिसके बाद वह फिर कहीं नहीं जाता और घर में ही रहता है। मेरे घर का यही सहारा था। अभी इसके शादी को दो ही महीने ही हुए थे।

    बताया कि मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है। यही मेरे जीने का सहारा था। साथ ही वह बताती हैं कि बिल्ला नामक युवक ने मेरे बेटे करण के साथ झगड़ा किया था और कहा था कि उसे मार दूंगा।